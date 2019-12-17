مطارات دبي وأبوظبي تستقبل البحرينيين بالورود احتفالاً باليوم الوطني

استقبلت مطارات دبي وأبوظبي الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات، بالورود والأعلام البحرينية، بمناسبة احتفالات بلادهم باليوم الوطني الـ 48.

وأعرب ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي- الشؤون المؤسسية في مطارات دبي، عن أطيب الأمنيات للشعب البحريني العزيز بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن مظاهر الاستقبال تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، راجياً لمملكة البحرين الشقيقة، وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

ونظم الاحتفال فريق «هويتي» في مطارات دبي، الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين العاملين في مطار دبي الدولي. وقام أعضاء الفريق بتوزيع الأعلام والورود والحلوى على الزوار البحرينيين، الذين يشكلون جزءاً مهماً من زوار الإمارات على مدار العام.

كما استقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي الأشقاء البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورد والأعلام والحلوى. دبي- أبوظبي - البيان