%81 من الشركات الخليجية تواجه تحدّيات للتحوّل الرقمي

أظهرت نتائج أحدث استبانة أجرتها الخليج للحاسبات الآلية حول أمن المعلومات، أن 81٪ من الشركات في منطقة الخليج ترى أن تأمين البيانات هو التحدي الأكبر الذي تواجهه خلال رحلتها للتحول الرقمي.

وبيّنت النتائج أيضاً أن مشاركة فرق أمن المعلومات في وضع استراتيجيات التحول الرقمي للشركات تعد متواضعة جداً، حيث أشار 15٪ فقط من المشاركين في الاستبانة إلى أن فرق الأمن الإلكتروني العاملة لديهم تشارك بشكل كامل في رحلة التحول الرقمي.

وتم استطلاع آراء 750 من مديري ومختصي أمن وتكنولوجيا المعلومات من مجموعة متنوعة من القطاعات في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين والكويت.

وقال هاني نوفل، نائب الرئيس لحلول الشبكات الذكية وأمن المعلومات والتنقل لدى شركة الخليج للحاسبات الآلية: «يجب على الشركات أن تتعلم كيفية استخدام البيانات الضخمة للحصول على رؤى تتيح التنبؤ بالهجمات الإلكترونية والتصدي لها.

ومن المهم أن تقوم الشركات بصياغة استراتيجية أمنية تتماشى مع رحلتها للتحول الرقمي، وعلاوة على ذلك، ستكون الشركات أقل عرضة للمخاطر عندما تقوم بإشراك فريق أمن المعلومات لديها في رحلتها للتحول الرقمي». وشهدت المنطقة تحركاً متزايداً نحو تقنيات الحوسبة السحابية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وفي هذا السياق تناولت الدراسة مخاوف الشركات في ما يتعلق بأمن المعلومات والسحابة. دبي- البيان