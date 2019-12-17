10 توقعات تكشفها «سيتا» لمطارات المستقبل

كشفت شركة «سيتا»، المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن 10 توقعات حول تأثير التكنولوجيا على سبل تنقل الركاب في مطارات المستقبل، وذلك بناء على تحليلات معمقة وفريدة، إلى جانب دراسة للعوامل المحفّزة في القطاع، وغيرها من التقنيات الجديدة والواعدة.

وتوقع بينوا فيربير مدير تطوير الأعمال في شركة «سيتا»، حدوث تغييرات كبيرة في جميع جوانب تجربة المطار تقريباً، مضيفاً: «من المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين خلال العشرين عاماً المقبلة وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لكن لن تتمكّن عمليات التوسع الخاصة بالمطارات من مواكبة هذه الزيادة الكبيرة».