نمو الصناعة والتجزئة الصينية

المصدر: بكين- أ ف ب

شهدت الصين تحسناً أفضل من المتوقع في قطاعي التجزئة والصناعة في نوفمبر، وفق بيانات صدرت أمس، ما يشكل دفعة لبكين، بعدما أبرمت اتفاقاً تجارياً مرحلياً مع واشنطن الأسبوع الماضي.

وجاءت الأرقام في نهاية عام صعب بالنسبة لثاني قوة اقتصادية في العالم وسط تباطؤ في الطلب العالمي، وارتفع الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 6.2% عن العام السابق، بزيادة نسبتها 4.7 % عن أكتوبر في أفضل رقم يتم تسجيله خلال ستة أشهر. وارتفعت مبيعات التجزئة 8.0% مقارنة بارتفاعها 7.2% في الشهر الذي سبقه. ونقلت «بلومبرغ» عن محللين تقديراتهم بأن يشهد الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 5.0% ومبيعات التجزئة 7.6%.