بوينغ قد توقف إنتاج طائرات 737 ماكس

المصدر: (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات قد تتخذ قرارًا في وقت مبكر من اليوم الاثنين إما بوقف أو تقليص إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس المثيرة للقلق .

ونسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لأشخاص على صلة بالأمر أن مجلس إدارة شركة بوينغ كان يجتمع في شيكاغو يوم الأحد، حيث ترى الإدارة أن إيقاف إنتاج الطائرة هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية الأسبوع الماضي أن عملية إعادة تأهيل طائرات 737 ماكس ستمتد إلى العام المقبل، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل.

وقال ستيف ديكسون، مدير إدارة الطيران الاتحادية، أمام لجنة النقل في مجلس النواب الأمريكي: "لدينا عدد من النقاط الرئيسية التي لم تكتمل بعد".

وأوقفت هيئات تنظيم الطيران العالمية الطائرة في مارس الماضي بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

