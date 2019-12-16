عملة بيتكوين الرقمية تتراجع 116 دولاراً

المصدر: (د ب أ)

تراجعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بقيمة 116 دولاراً ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و83 دولاراً، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 0.2% إلى 142 دولاراً، وهي تقل حاليا بنسبة 90% عن السعر المرتفع الذي سجلته في 13 يناير 2018 وبلغ 1420 دولارا، وارتفعت بنسبة 9.3% حتى الآن خلال العام الجاري.

وانخفض سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 0.1 % إلى 22 سنتا. واستقرت عملة لايتكوين دون تغيير عند 43 دولاراً.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.1% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و7 دولار وسبعة آلاف و225 دولاراً. وهي تقل حاليا بنسبة 64% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولاراً.

