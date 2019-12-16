«طيران الإمارات» تحتفل بـ27 عاماً شراكة مع شاي «ديلما»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت طيران الإمارات وديلما، التي تتخذ من سريلانكا مقراً لها، بمرور 27 عاماً على شراكتهما مع المسافرين على ارتفاع 40 ألف قدم، حيث تم تنظيم جلسة حصرية تقديراً للشاي السيلاني على إحدى طائرات الإمارات الإيرباص A380.

أقيمت الجلسة الأولى من نوعها في الصالون الجوي لطائرة الإمارات A380 بحضور ديلان فرناندو الرئيس التنفيذي لشاي ديلما وميريل فرناندو مؤسس الشركة قبيل اليوم العالمي للشاي الذي يحتفل به بتاريخ 15 ديسمبر من كل عام.

وتجمع طيران الإمارات وديلما شراكة طويلة قدمتا خلالها أفضل أنواع الشاي في الأجواء وصالات الناقلة حول العالم. وتقدم طيران الإمارات حالياً 12 نوعاً من شاي ديلما تلبي مختلف أذواق العملاء بما في ذلك توليفة شاي أعدت خصيصاً للناقلة.

وقالت دارين بوت، نائب رئيس التموين في طيران الإمارات: إن التزامنا تجاه توفير تجربة طعام عالمية المستوى في الأجواء تبدأ من نوعية المكونات التي نختارها وصولاً إلى المشروبات التي نقدمها. ويسرنا أن نقدم شاي ديلما للمسافرين منذ 27 عاماً حرصاً منا على توفير تجربة فريدة لهم.

واستمتع المسافرون خلال الجلسة على رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 31» بعرض للذواقة العالمي توميك مالك، الذي أتاح أمام الحضور الفرصة لتذوق توليفة شاي ديلما الخاص Dilmah Elixir Breeze.

وقال ديلان فرناندو، الرئيس التنفيذي لشركة شاي ديلما: ينصب تركيزنا على توفير تجربة مميزة للعملاء، وبالتالي تجربة شاي فريدة مع طيران الإمارات. وقد حققنا ذلك مع شاي طيران الإمارات الحصري Emirates Signature Tea الذي يجمع بين نكهات ومكونات تمثل التراث الثقافي لطيران الإمارات. وقد واصلنا هذه اللحظات الفريدة من خلال تجارب لا تشترى بالمال مثل جلسة حصرية تقديراً للشاي على ارتفاع 40 ألف قدم.

وتحرص طيران الإمارات على استخدام أفضل المنتجات في الأجواء من خلال شراكاتها العالمية الطويلة ودعم الموردين والحرفيين المحليين. وتطورت علاقة الناقلة بشاي ديلما منذ بدايتها عام 1992، واليوم تنشر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم علامة ديلما التجارية فيما يزيد على 140 وجهة عبر قارات العالم.