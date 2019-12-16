عمل خيري يُربح إماراتية 100 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن فوز المواطنة فاطمة عبدالله المزروعي بالجائزة الكبرى الأولى وقيمتها 100 ألف درهم خلال الحملة الترويجية لتطبيق الشركة الذكي.

وتعتبر فاطمة أول سيدة تفوز بالجائزة ضمن هذه الحملة، بعد قيامها بإرسال حوالة مالية من خلال التطبيق بقيمة 600 درهم، مما أتاح لها فرصة دخول السحب على الجائزة.

ومالم تتوقعه فاطمة المزروعي، والتي تكفل 4 عائلات وأيتام مقيمين في خارج الدولة عن طريق تحويل مبلغ شهري على حساباتهم المصرفية عبر الأنصاري للصرافة منذ أكثر من 10 سنوات، بأن عمل الخير سيقودها يوماً ما إلى ربح جائزة كبرى بقيمة 100 ألف درهم. وقد بدأت الفائزة باستخدام تطبيق الأنصاري للصرافة لإرسال الأموال منذ 6 أشهر.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»: نهنئ فاطمة المزروعي كأول سيدة تفوز بالجائزة الكبرى ضمن حملتنا الترويجية للتطبيق الذكي، متمنين لها كل التوفيق في مبادراتها الإنسانية الكريمة في كفالة الأيتام وتلبية احتياجاتهم، ويشرفنا أن نساهم في تعزيز المساعدات الإنسانية وتسهيل مهام تحويل الأموال لعمل الخير. وبانتظار عملائنا الكرام جائزة كبرى أخرى بقيمة 100 ألف درهم سيتم السحب عليها بعد انتهاء الحملة القائمة، ونتمنى لهم حظاً موفقاً في الفوز ضمن حملة تطبيق الأنصاري للصرافة.

من جهتها قالت فاطمة عبدالله المزروعي: أنا في غاية السعادة بفوزي بالجائزة، والتي ستساعدني لإكمال المسيرة التي بدأتها في تقديم الدعم والعناية اللازمة للأسر المتعففة والأيتام لتحسين معيشتهم وتمكينهم من إكمال دراستهم. وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان لشركة الأنصاري للصرافة التي استطاعت أن تقدّم للعملاء تطبيقاً ذكياً سهلاً ومرناً، يمكّنهم من تحويل وإرسال الأموال إلى أي مكان وفي أي وقت.