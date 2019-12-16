«أوبو» ترفع شعار «إبداع يتجاوز الحدود»

المصدر: دبي - البيان

نظمت «أوبو» فعاليات «يوم أوبو للابتكار 2019» في مدينة شنزن الصينية تحت شعار «إبداع يتجاوز الحدود»، كشفت خلالها عن رؤاها المستقبلية ومبادراتها، لمواكبة عصر الاتصال الذكي.

وخلال الحدث، استعرضت الشركة أيضاً مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، التي تضمنت الساعات الذكية والسماعات الذكية والأجهزة المنزلية المزودة بتقنيات الجيل الخامس، ونظارات الواقع المعزز، إضافة إلى أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الشحن السريع والجيل الخامس والتصوير وتحسين البرمجيات.

ووفر الحدث منصة رائدة اجتمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والشركاء ورواد الفكر في القطاع لمناقشة مستقبل التقنيات.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال توني تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: في ضوء الإقبال المتسارع على تبني تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، أصبح الاتصال الذكي في متناول يد الجميع.