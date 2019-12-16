الصين تواصل صدارتها في شحن الأجهزة القابلة للارتداء

المصدر: بكين - شينخوا

ذكر تقرير أصدرته شركة كاناليس للبحوث السوقية الدولية مؤخراً أن الصين واصلت قيادة العالم في شحنات الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الثالث من العام الجاري.

وحسب البيانات الصناعية من التقرير، بقيت الصين أكبر منتج للأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها، لتساهم بـ 40% من الشحنات بأنحاء العالم، والتي بلغ إجماليها 45.5 مليون وحدة في الربع الثالث.

وازداد حجم شحنات الأجهزة القابلة للارتداء من البلاد بنسبة 60% على أساس سنوي. وذكر التقرير من شركة كاناليس أن شركتي شياومي وهواوي التقنيتين من الصين دخلتا صفوف أكبر ثلاث شركات في العالم بفضل الأداء المحلي القوي أثناء هذه الفترة. وكانت أحدث التقارير قد كشفت عن نمو بنسبة 27% في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء عالمياً خلال 2018. وارتفعت حصة كل من شاومي وهواوي في 2018 في نسبة الوحدات التي تم شحنها من الأجهزة القابلة للارتداء مقارنة بعام 2017.