«إياتا» يطلق برنامجاً لتعزيز مناولة الشحن

المصدر: دبي - البيان

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) برنامج «القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية» لرفع المعايير العالمية لعمليات مناولة الشحن، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن.

وقال جلين هيوز الرئيس العالمي للشحن لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي: يعد التدقيق ضرورياً لضمان المعايير العالمية التي تحدد العمليات السليمة والفعّالة في قطاع الطيران. وأضاف جلين هيوز أن البرنامج سوف يوفر العديد من المزايا ضمن ميدان عمليات مناولة الشحن أيضاً.

وستكون سنغافورة المركز الرئيسي الأول لهذه المبادرة المهمة والجديدة. وتعد شركتا «ساتس المحدودة» والخطوط الجوية السنغافورية أولى الشركات المنضمة إلى برنامج «القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية».