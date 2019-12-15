دبي تتفرّد باحتضانها فخامة برج العرب

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «بزنيس إنسايدر» الشبكي البريطاني أنه لا توجد مدينة في العالم قادرة على احتضان فندق بفخامة «برج العرب» سوى دبي.

ونشر الموقع أمس تقريراً خاصاً عن «برج العرب»، واستعرض فيه بالصور شكل الفندق من الخارج وأبرز مكوناته من الداخل، بما في ذلك استعراض بعض أجنحته التي يبلغ عددها 202 جناح.

وأكد التقرير أن «برج العرب» يستحق عن جدارة لقب أفخم فندق في العالم، كما أنه أول فندق في العالم ينال وصف «فندق 7 نجوم»، حينما أطلق أحد الكتاب العالميين المتخصصين في السياحة هذا اللقب على الفندق عند افتتاحه منذ عقدين كاملين، برغم أن إدارة الفندق لا تستخدم هذا الوصف في الدعاية له.

وأضاف التقرير أن «برج العرب» ظل على مدى هذين العقدين محتفظاً بمكانته كواحد من أبرز رموز دبي وأقوى الدلائل على فخامتها ونمط الحياة المترف الذي اقترن بها.

واستعرض التقرير مدخل «برج العرب» وردهاته، وأفاد بأن الفندق يضم أعلى فناء لفندق على مستوى العالم، ويمكن لرواد الفنادق رؤية الفندق بالكامل حتى أعلى قمته من خلال هذا الفناء.

كما تطرق التقرير لوصف أحد مصاعد الفندق المطلية بالكامل بالذهب، ثم عرض التقرير بعضاً من أجنحة الفندق واستعرض محتوياته بالغة الفخامة، كما ذكر أسعارها.