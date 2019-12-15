الصين تحذّر من مخاطر العملات الافتراضية

المصدر: بكين - شينخوا

نبّهت الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين السوق إلى مخاطر عروض العملة الأولية وتداول العملات الافتراضية.

وذكرت الرابطة وهيئات تنظيم مالية أخرى أن المضاربة والتجارة غير القانونية للعملات الافتراضية وعروض العملة الأولية ظهرت مجدداً، وسوف تضر بالحقوق المشروعة للمستهلكين.

وحذّرت الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، وهي هيئة صناعية ذات انضباط ذاتي، المستهلكين من الخسائر الاقتصادية المحتملة، كما حذّرتهم من المضاربة المتعلقة بعروض العملة الأولية أو تداول العملات الافتراضية. وحثّت الحكومة على تنفيذ فحص وحل شامل لجميع الأعمال غير القانونية، ومن بينها تداول العملات الافتراضية.