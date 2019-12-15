بنك «بي. بي. بي» تحت إدارة الدولة الإيطالية

المصدر: روما - د ب أ

تدخلت الحكومة الإيطالية في المشكلات المالية لمصرف «بانكا بوبولاري دي باري» (بي. بي. بي) مع بنك إيطاليا، حيث وضعت البنك الإقليمي المضطرب تحت إدارة الدولة. وقالت الحكومة الإيطالية إنه تم حل الهيئة الإدارية لبنك «بي. بي. بي» وتم تعيين اثنين من مفوضي الدولة وثلاثة أفراد آخرين في لجنة إشراف على البنك.

وكتب البنك الذي يواجه أزمة، على موقعه الإلكتروني، أنه تم اتخاذ الإجراء، نتيجة للخسائر في الأصول، لكنه طمأن زبائنه بأن العمليات التجارية ستستمر بدون توقف.

وكان الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا قد دفع الكثير من البنوك للاستدانة لحل المشكلات، مما أجبر الحكومة على إجراء العديد من التدخلات. وبنك «مونتي دي باسكي دي سينا» وهو أقدم بنك في العالم، من بين المؤسسات المضطربة التي أنقذتها الحكومة. وذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» أنه سيكون هناك حاجة لمليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم بنك «بي. بي. بي».