«وول مارت الدولية» تُعدّل هيكل الإدارة

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركة «وول مارت» الأمريكية متعددة الجنسيات، إجراء إعادة هيكلة في الإدارة، بعد أن كشف إنريكي أوستالي، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول الإقليمي عن مكاتب بريطانيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، التقاعد من الشركة المتخصصة في البيع بالتجزئة في مارس 2020. جاء ذلك في مذكرة داخلية خاصة بالشركة حصلت وكالة أنباء «بلومبرغ» على نسخة منها. وكانت «وول مارت» قد أجرت العديد من التغييرات القيادية الجديدة للذراع الدولي للشركة الأمريكية.

وفي ظل التغييرات، فإن من المقرر أن يصبح نائب الرئيس التنفيذي جيه بي سواريز الرئيس التنفيذي الإقليمي لأفريقيا وتشيلي والأرجنتين. وسوف يصبح الرئيس المالي ريتشارد مايفيلد نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي الإقليمي للمكسيك وأمريكا الوسطى وكندا وبريطانيا.