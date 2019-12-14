مطار العين يستقبل 3 رحلات أسبوعية لطيران الجزيرة من الكويت

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء مطار العين الدولي باستقبال أولى رحلات شركة «طيران الجزيرة» القادمة من مطار الكويت الدولي، وذلك بعد إطلاق شركة الطيران منخفض التكلفة الخط الجديد للرحلات المباشرة من أمس.

وجرى استقبال الرحلة الأولى لطيران الجزيرة في مطار العين الدولي بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومروان مرزوق بودي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين من كلا الجانبين، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلاتٍ أسبوعية من مدينة الكويت.

وقال مارتين د جروف، رئيس الشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: سيتيح المسار الجديد المزيد من الخيارات أمام الراغبين في السفر بين مدينتي الكويت والعين التي تعدّ مركزاً سياحياً سريع التطور.

وبدوره قال أندرو ورد، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتجربة المستهلك لدى طيران الجزيرة: نتوقّع من سكّان الكويت النظر إلى مدينة العين وجهة ترفيهية جذّابة، حيث نتطلع إلى تقديم خدمة طيران عالية الجودة ومنخفضة التكلفة من خلال رحلاتنا الجوية بين أبوظبي والكويت وغيرها من الوجهات المذهلة.