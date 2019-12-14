ياس مول يحتفل بموسم الأعياد الشتوية

المصدر: أبوظبي- البيان

ينظم ياس مول، أكبر مركز تجاري في أبوظبي، هذا الشهر باقة من الأنشطة الاحتفالية المميزة التي تضفي البهجة والفرح على أجواء العاصمة الإماراتية على مدى 12 يوماً، وذلك اعتباراً من 13 ولغاية 24 ديسمبر 2019، ويمكن لزوار ياس مول طوال هذه الفترة الاستمتاع بمختلف مفاجآت الموسم الشتوي من خلال باقة من العروض الترفيهية الفريدة التي تستضيفها يومياً ساحة تاون سكوير في ياس مول.

وسوف يحفل ياس مول بزينة أرض العجائب المكللة بطابع شتوي، وذلك من خلال الديكورات المبهرة التي تعزز من روعة الأجواء الترفيهية وتجربة التسوّق التي يوفرها بأسلوب لا يضاهى، وبمجرد وصول الزوار إلى ياس مول، سوف يكون في انتظارهم شجرة عيد الميلاد المذهلة التي تمتد على ارتفاع طابقين، حيث يمكن للأطفال لقاء شخصية «سانتا كلوز» المحببة للأطفال والتحدث معه والتقاط أجمل الصور التذكارية.

وسوف يتمكن الزوار من الحصول على فرصة لإنارة أحد أضواء شجرة عيد الميلاد، والحصول على لعبة جميلة من سانتا كلوز مقابل كل تبرع يقدمونه بقيمة 20 درهماً إماراتياً، والتي يذهب ريعها إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» الخيرية.