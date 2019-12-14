شراكة بين كارفور وترافيليكس لخدمة تحويل وصرف العملات

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت شركة كارفور، والتي تديرها ماجد الفطيم للتجزئة في الإمارات، اتفاقية شراكة مع ترافيليكس لإضافة خدمة تحويل وصرف العملات الأجنبية إلى سلسلة الخدمات في متاجرها، حيث افتتحت ترافيليكس جناحاً مخصصاً داخل كارفور في مول الإمارات ومتجر كارفور مارينا كراون.

وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء كارفور تحويل وصرف الأموال خلال أوقات تسوقهم، ما يجعل كارفور الوجهة الأمثل للتسوق في كل الأوقات.

وفضلاً عن مكانتها في صرف العملات الأجنبية، تعد ترافيليكس رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بما فيها التحويلات، والقدرة على حجز الأسعار مسبقاً، بالإضافة إلى خدمة «ضمان سعر الشراء»، والتي تتيح للعملاء فرصة استبدال عملاتهم غير المستخدمة بنفس الأسعار التي قاموا بشرائها مما يضمن لهم راحة البال عند السفر إلى الخارج.

وتعد الشراكة بين كارفور وترافيليكس في مراحلها التجريبية في الوقت الحالي، على أن تشمل التوسع في المنطقة في المستقبل القريب.