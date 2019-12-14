«فار إيسترن» التايوانية مستمرة بالطيران

المصدر: تايبيه - د ب أ

صرح تشانج كو- وي رئيس مجلس إدارة شركة طيران «فار إيسترن ترانسبورت» التايوانية أمس بأنه لا يعتزم إيقاف عمل الشركة، بعد يوم من إعلان وقف خدماتها بسبب الخسائر المالية.

ونفى تشانج في مؤتمر صحافي متلفز وجود أي نية لإغلاق الشركة أو فصل أي من موظفيها البالغ عددهم 1008 موظفين، وأعلن أن وضع الشركة المالي المتعلق بالتشغيل مستقر.

وجاء المؤتمر الصحافي الذي انعقد في المقر الرئيسي للشركة في تايبيه، بعد يوم من إعلان المديرين التنفيذيين لشركة الطيران التي بدأت العمل قبل 62 عاماً عن وقف الرحلات اعتباراً من 13 ديسمبر بعد عجز قدره 30 مليون دولار تايواني جديد (مليون دولار أمريكي) لسداد القروض.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني إن الإدارة أرسلت إخطاراً إلى شركة الطيران بفرض غرامة مالية قصوى عليها قدرها 3ملايين دولار تايواني، وألغت تصريح تشغيل الشركة بسبب الانتهاكات الجسيمة لقواعد الطيران.

وأضاف المتحدث باسم إدارة الطيران المدني: «إذا كان لدى (فار إيسترن ترانسبورت) اعتراضات، فيمكنها تقديمها لنا».