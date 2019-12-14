استمرار تراجع ثقة الشركات في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني أمس أن الثقة بين الشركات الصناعية الكبرى في اليابان في ديسمبر تراجعت وذلك للفصل الرابع على التوالي بعد فرض زيادة في ضريبة الاستهلاك.

وبحسب التقرير ربع السنوي الذي يصدره البنك المركزي الياباني والمعروف باسم «تقرير تانكان» تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى الصفر مقابل موجب 5 نقاط في سبتمبر الماضي، لكن القراءة كانت أسوأ من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء رأيهم وكانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى موجب ثلاث نقاط.

يذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكان يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد.

واعتمد أحدث تقارير تانكان على استطلاع رأي شارك به 9 آلاف و668 شركة خلال الفترة من 13 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.