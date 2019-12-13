قطاع النقل الجوي يتوقع 29.3 مليار دولار أرباحاً في 2020

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن توقعاته بانتعاش قطاع الطيران العام المقبل بعد عام من التحديات، وأن يرتفع صافي أرباح قطاع النقل الجوي العالمي إلى 29.3 مليار دولار خلال 2020، وهو الأمر الذي يمثل تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع القيمة المتوقعة في 2019 البالغة 25.9 مليار دولار التي تم تخفيضها خلال يونيو عن 28 مليار دولار المتوقعة سابقاً.

وسيمثل 2020 في حال النجاح بالوصول إلى ذلك الرقم، العام 11 على التوالي الذي يُحقق خلاله قطاع النقل الجوي معدل أرباح صافية إيجابي. كما تتوقع «أياتا» أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر 6%، بارتفاع عن النسبة المتوقعة في 2019 التي تبلغ 5.7% وارتفاع هامش الربح الصافي 3.4%، بزيادة عن نسبة 3.1% عام 2019، وارتفاع إيرادات القطاع الإجمالية إلى 872 مليار دولار بنمو 4% عن 838 مليار دولار المسجلة 2019.