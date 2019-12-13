«فلاي دبي» تُدشّن رحلاتها إلى كرابي

المصدر: دبي - البيان

هبطت طائرة فلاي دبي في مطار كرابي بجنوب تايلند لتدشن بذلك أولى رحلاتها المنتظمة إلى هذه المدينة وهي أول ناقلة إماراتية تخدم المدينة.

وستكون رحلات فلاي دبي يومية بتوقف واحد في مدينة يانغون في ميانمار وبشراكة الرمز مع طيران الإمارات.

وكان على متن الرحلة وفد رفيع المستوى من فلاي دبي برئاسة سودير سراداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي لمنطقة الإمارات ودول التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها المطار سوم كوان كانجيرن نائب حاكم كرابي واتابورن نوانج ادووم مدير مطار كرابي وأوثيت ليمساكول مدير هيئة السياحة التايلندية لدبي والشرق الأوسط.

وقال سودير «نحن سعداء بانطلاق رحلاتنا إلى كرابي وجهتنا الجديدة مع توسع شبكتنا المتنامية إلى الشرق». وأضاف «خلال السنوات العشر الماضية بقينا ملتزمين بافتتاح الوجهات الجديدة غير المخدومة وتمكين الملايين من السفر واستكشاف المزيد من الوجهات والأماكن».

وستكون فلاي دبي أول شركة طيران في الإمارات تشغل رحلاتها إلى كرابي، ومع الخدمة اليومية الجديدة من الإمارات ودول مجلس التعاون ، وتلك التي تربط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على شبكة طيران الإمارات فإن المسافرين لديهم خيارات أكثر لاستكشاف آسيا والشرق الأقصى.