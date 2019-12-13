3 مبادرات عالمية لضمان النقل الآمن لبطاريات الليثيوم بالطائرات

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، بالتعاون مع المنتدى العالمي للشحن (GSF)، والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (FIATA)، والمنظمة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، عن تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم، وتتضمّن الحملة 3 مبادرات أساسية تتضمن آليات للإنذار والإبلاغ عن المخالفين وحملة للنهوض بمستوى وعي القطاع حيال مخاطر شحن بطاريات الليثيوم التي أُسيء أو أُغفل الإعلان عنها، وأيضاً إرساء نهج مشترك وتعاوني للقطاع.

وتعمل هذه المنظمات على تجديد مطالبتها للحكومات بتضييق الخناق على مصنّعي البطاريات المزيّفة وعلى شحنات البطاريات المدرجة تحت أسماء مضلّلة، وتلك غير المطابقة للمواصفات التي غزت سلسلة الإمداد، عبر إقرار وتنفيذ العقوبات الجنائية بحقّ أولئك المسؤولين عن هذه التجاوزات.