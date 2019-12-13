ارتفاع عدد البرمجيات الخبيثة

المصدر: دبي- البيان

ارتفع في العام 2019 عدد البرمجيات الخبيثة الفريدة، التي اكتشفها حل مكافحة الفيروسات عبر الويب من كاسبرسكي 13.7%، مقارنة بالعام الماضي إلى 24,610,126 جسماً خبيثاً.

وتأثر هذا النمو أساساً بزيادة 187% في الملفات التي تُعرف بالملفات «الكاشطة» التي تسرق بيانات البطاقات المصرفية الموجودة على الويب.

ونمَت تهديدات أخرى، مثل المنافذ الخلفية والتروجانات المصرفية التي اكتشفت في المختبرات، في حين انخفض عدد أدوات تعدين العملات الرقمية بأكثر من النصف.

وأظهرت هذه التوجهات تحولاً في نوع التهديدات التي يستخدمها المهاجمون على الويب ممن يبحثون عن طرق أكثر فاعلية لاستهداف المستخدمين وفقاً لتقرير بإحصاءات العام نشرته كاسبرسكي .

وكان عدد البرمجيات الخبيثة الفريدة التي اكتشفها حلّ مكافحة الفيروسات على الإنترنت من كاسبرسكي 2018 قد بلغ 21,643,946 برمجية خبيثة، قبل أن يرتفع هذا العام ليصل إلى 24,610,126 برمجية.