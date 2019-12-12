شيفرون تعتزم بيع عدد من أصولها

المصدر: سان رامون - د ب أ

أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب أنها تقوم بدراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لديها، بما في ذلك بيع أصول خاصة بقطاع الغاز في منطقة أبالاشيا للنفط الصخري، وكيتيمات للغاز الطبيعي المسال، ومشروعات دولية أخرى.

وأضافت شيفرون، التي أعلنت برنامجاً للإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل بقيمة 20 مليار دولار، أنها ستقلص الإنفاق المخصص للأنشطة في قطاع الغاز.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الشركة استثمار نحو 11 مليار دولار في أنشطة الاستخراج للمحافظة على وتيرة النمو الحالية، بما في ذلك استثمار 4 مليارات دولار لتنمية حقول بيرميان، ونحو مليار دولار لمشروعاتها الخارجية.