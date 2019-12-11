«إمبيلو» تحذّر مستخدمي أجهزة أندرويد من الاحتيال

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

حذّرت شركة «إمبيلو» البرازيلية المتخصصة في تأمين الدفع الإلكتروني عبر الهواتف في بيان لها، مستخدمي أجهزة أندرويد في الإمارات من زيادة عدد عمليات الاحتيال والاشتراكات غير المرغوب فيها، تقوم بها تطبيقات على هواتفهم المحمولة، مشيرة إلى أن مستخدمي أجهزة أندرويد في الدولة دفعوا ما يزيد عن ألف درهم سنوياً مقابل اشتراكات غير مرغوب فيها بعد أن قاموا بتحميل ثلاثة تطبيقات لصور خلفية الشاشة تحتوي على برامج خبيثة وضارة تعمل على اشتراك مستخدمي الهاتف في الخدمات ذات القيمة المضافة المكلفة، وهي «لادر وول بيبر» و«بوم وول بيبر» و«جرافت وول بيبر».

وكشف بيان شركة «إمبيلو» التي تنشط في الإمارات والمملكة المتحدة والبرازيل كذلك عن أن الدولة تتعرض لأحد أعلى نسب اختراق للهواتف الذكية في العالم، حيث يوجد 8.75 ملايين مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول في الدولة.

وقال جيريمي فلين، الشريك المؤسس والمدير في شركة إمبيلو: «على الرغم من التنظيمات واللوائح والقوانين الحكومية الصارمة ووجود تقنية حجب الروبوتات وزيادة وعي المستهلك، فإنه يتم اكتشاف الاشتراكات والمشتريات غير المرغوب فيها بصورة متزايدة في الإمارات أكثر من أي بلد آخر تعمل فيه شركتنا.».