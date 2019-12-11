«دناتا» تنال جائزة «أياتا» لسلامة المناولة الأرضية في البرازيل

المصدر: دبي - البيان

نالت عمليات دناتا للمناولة الأرضية في البرازيل اعتماد برنامج الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، وذلك في أعقاب اكتمال التدقيق الشامل بنجاح للشركة وعملياتها في مطار «غوارارابس- جيلبرتو فرير» الدولي الذي يخدم مدينة ريسيفي وجوارها.

وأعرب ريكاردو موريسون الرئيس التنفيذي لدناتا في البرازيل، عن سعادته بهذا الإنجاز، مضيفاً «أن السلامة مبدأ أساسي في جميع عملياتنا».

وتقدم دناتا خدمات ساحة الطائرات ومناولة الركاب والأمن لأكثر من 30 ناقلة جوية في 26 مطاراً في البرازيل، ويضم فريق الشركة في تلك الدولة أكثر من 4000 موظف متخصص في صناعة الطيران، ما يضمن التشغيل السلس لأكثر من 220 ألف رحلة جوية سنوياً.