مطارات دبي تستعد لحظر البلاستيك

المصدر: دبي- البيان

تستعد مطارات دبي لحظر استعمال جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطار دبي الدولي بحلول بداية العام الجديد 2020، في خطوة لإحداث تأثير بيئي إيجابي، حيث أعلنت مطارات دبي في وقت سابق من العام الجاري، أن مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال سيصبحان قريباً خاليين من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي «يعتبر هذا التعهد خطوة أخرى ضمن مسيرة طويلة نحو مطار مسؤول بيئياً. فنحن وشركاؤنا، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل ماكدونالدز وكوستا كوفي وستاربكس، لسنا فقط ملتزمين بإزالة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بل نعمل أيضاً على توفير بدائل مناسبة ومستدامة».

وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية، التي أجريت بتكليف خاص حول عادات إعادة التدوير للمسافرين، زيادة الوعي حول الاستخدام الشخصي للمنتجات البلاستيكية وإعادة التدوير في المنزل وأثناء السفر.