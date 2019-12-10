أطقم طيران الإمارات للخدمات الجوية والدرجة السياحية الأفضل في العالم

المصدر: دبي - البيان

نال أفراد أطقم الخدمات الجوية في طيران الإمارات جائزة الأفضل في العالم لعام 2019 في حفل الجوائز العالمية الكبرى WTA. ويختتم هذا الحفل البحث السنوي عن أفضل شركات السفر والسياحة في العالم، حيث يتنافس الفائزون في الاحتفالات الإقليمية الستة على الألقاب العالمية المنشودة. كما فازت طيران الإمارات باللقب العالمي للخطوط الجوية الرائدة عالمياً في الدرجة السياحية.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يعيش أفراد أطقم خدماتنا الجوية التنوع حقاً، ويستمدون منه القوة وهم يعملون كفريق واحد على كل واحدة من رحلاتنا، لكي يقدموا أفضل تجربة سفر لعملائنا.

ويعد حصولهم على لقب الأفضل في العالم شهادة على الجهود المخلصة التي يبذلونها. ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر من عملائنا وشركائنا في صناعة الطيران على تكريمنا بهذا التقدير المستحق».