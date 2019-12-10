«دبي للسياحة» تستخدم QR code لتزويد الزوّار بالمعلومات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» لوحات مزودة بخاصية قراءة الرمز «QR code» في 54 معلماً وموقعاً بارزاً في مختلف أنحاء الإمارة، والتي ستتيح للزوّار إمكانية التعرّف على معالم ومواقع المدينة الرئيسية خلال جولاتهم السياحية.

ويمكن للزائر أن يقوم بتوجيه كاميرا هاتفه الذكي على «الباركود»، للانتقال به إلى موقع إلكتروني فرعي ضمن موقع VisitDubai يمكّنه من الحصول على معلومات مهمّة عن المكان الذي يتواجد فيه، تتضمن كذلك صوراً ومقاطع فيديو تفاعلية بعدة لغات.

قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة»: يتطوّر قطاع السياحة والسفر بوتيرة سريعة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تقدّم تقني يؤثّر على مختلف مراحل رحلة الزائر، حيث أصبحت الابتكارات والتكنولوجيا البديلة من العوامل الرئيسية لاستقطاب المسافرين وتعزيز تجربتهم، إلى جانب كونها اليوم من أساسيات استراتيجية «دبي للسياحة» الخاصة بالإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولهذا فإنّ إطلاق هذه الطريقة الجديدة لاستكشاف المدينة ومعالمها البارزة باستخدام QR code سيساهم في تقديم تجارب مميّزة من خلال منصّات ذكية وسهلة الاستخدام مخصّصة لتلبية تطلّعات المسافرين المعاصرين الذين يبحثون بشكل متزايد عن برامج سياحية تلائمهم. وتندرج ضمن الجهود التي تبذلها الدائرة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزيارة.

ويتماشى هذا المشروع مع مبادرة «دبي الذكية»، التي تهدف إلى تقديم تجارب سهلة وفعّالة لسكّان وزوّار المدينة من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة. وكذلك التقليل من طباعة النشرات السياحية التعريفية، وإتاحة المجال أمام زوار المدينة للاستفادة من الموقع الإلكتروني للدائرة الغني بالمعلومات التي تهمّهم.