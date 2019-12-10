أوروبا تمول أبحاث البطاريات بـ 3.5مليارات دولار

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعطت المفوضية الأوروبية أمس الضوء الأخضر لمشروع يقضي بمنح منتجي البطاريات في سبع دول من الاتحاد الأوروبي تمويلات عامة للأبحاث بقيمة تصل إلى 3.2 مليارات يورو (3.5مليارات دولار) بحلول عام 2031.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن 17 شركة تعمل في جميع حلقات سلسلة إنتاج البطاريات - من تعدين المواد الخام إلى التصميم وإعادة التدوير - سوف تستفيد من التمويل. وذكرت المفوضية إنتاج البطاريات المحدّث له أهمية استراتيجية رئيسية لدى قطاع السيارات في أوروبا وأيضا لجهود القطاع من أجل طاقة أنظف.

ويتخلف منتجو البطاريات الأوروبيون كثيراً عن نظرائهم الآسيويين، خاصة فيما يتعلق بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من البطاريات على مستوى العالم، يتم إنتاجها في آسيا، مقابل 3% يتم إنتاجها في أوروبا. وسوف تحصل ألمانيا وفرنسا على نصيب الأسد، بإجمالي 2.2 مليار يورو.