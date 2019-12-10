صادرات ألمانيا ترتفع في أكتوبر

المصدر: فيسبادن - د ب أ

رغم ضعف الاقتصاد العالمي، ارتفعت الصادرات الألمانية في أكتوبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، أن ألمانيا صدرت بضائع بقيمة 119.6 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بنفس الشهر عام 2018.

وخلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 1% لتصل إلى 1116.4 مليار يورو.

وفي المقابل، انخفضت الواردات إلى ألمانيا في أكتوبر الماضي بنسبة 0.6 % لتصل قيمتها إلى 98 مليار يورو. ومقارنة بسبتمبر الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 2ر1%، بينما لم تتغير قيمة الواردات.

تجدر الإشارة إلى أن النزاعات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر سلبا على النشاط التصديري لألمانيا.