ارتفاع عملة بيتكوين 0.3 % وإثريوم 2.3 %

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.3%، مساء أول من أمس، ليصل السعر إلى 7525 دولاراً، وفقاً لمنصة بيتستامب للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة، ومقرها لوكسمبورغ.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة سجل ارتفاعاً كذلك بنسبة 2.3%، ليصل السعر إلى 151 دولاراً، وهو سعر يقل الآن بنسبة 89% عن السعر المرتفع الذي بلغته العملة في 13 يناير 2018، وكان 1420 دولاراً. وقد ارتفع سعر إثريوم بنسبة 16% حتى الآن منذ بداية العام الحالي.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.7%، إذ تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و383 دولاراً وسبعة الآف و580 دولاراً، وهي تقل حالياً بنسبة 62% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفاً و666 دولاراً.