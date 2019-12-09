404.2 ملايين درهم لتوسعة مجمع الاتحاد المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت الاتحاد للطيران، أول شركة طيران بتمويل مشروع يهدف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسيقوم بنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي شركاء الاتحاد للطيران في المشروع بتوفير قرض مالي يصل إلى 100 مليون يورو (404.2 ملايين درهم) لدعم توسعة مجمع الاتحاد المستدام والذي سيتم تخصيصه لطواقم الضيافة في الاتحاد للطيران.

وقال آدم بوقديدة، نائب أول للرئيس لشؤون الخزانة والضريبة والمالية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تتوقف عملية تأمين القرض على التحقق الدولي الدقيق والمفصل من بيانات الاستدامة لشركة الطيران».

وأضاف بوقديدة: «نفتخر في الاتحاد للطيران كوننا أول شركة طيران على مستوى العالم وفي دولة الإمارات تحصل على تمويل تجاري يعتمد على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وعن مجمع الاتحاد المستدام قال بوقديدة: «سيوفر لنا التقييم الفرصة لتمويل عقود إيجار طويلة الأمد لمجمع الاتحاد المستدام الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي التي تتميز بأنظمة ذكية ومبتكرة».