السلطات اليابانية تطالب بتغريم نيسان 22 مليون دولار

المصدر: طوكيو - د ب أ

من المقرر أن تطالب هيئة رقابية يابانية معنية بالسندات وكالة الخدمات المالية بفرض غرامة بقيمة 2.4 مليار ين (22 مليون دولار) على شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لجنة رقابة السندات سوف تقدم توصية بفرض غرامة على نيسان على خلفية الاتهامات المتعلقة برئيسها السابق كارلوس غصن.

ويواجه المدير السابق لتحالف بين نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز كورب اليابانيتين ورينو الفرنسية، أربع تهم من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي حيالها غصن ارتكاب أي مخالفات.

وكان قد تم إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة في أبريل الماضي.