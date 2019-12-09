«5G» يزيد مبيعات الهواتف الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي بدء تشغيل الجيل الخامس من شبكات الاتصالات إلى زيادة كبيرة في مبيعات الهواتف الذكية، حيث قال نحو 67% من مستخدمي الهواتف المحمولة إنهم مستعدون لشراء أجهزة هواتف متوافقة مع تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بمجرد طرح هذه التكنولوجيا.

وبحسب المسح، الذي أجرته مؤسسة «ديلوت» للدراسات الاقتصادية، فإن 16% من مستخدمي الهواتف الذكية قالوا: إن الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس هي العامل الأهم بالنسبة لهم عند اختيار هاتفهم الجديد. وقال 26% منهم إنهم يختارون الهاتف على أساس جودة الشاشة، في حين قال 22%: إن العلامة التجارية هي العامل الأهم عند اختيار الهاتف.