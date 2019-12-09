إطلاق منصة «سفينة» لتسويق المنتجات المصرية

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف في مصر أمس عن إطلاق أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالمنتجات كاستجابة لآمال المُصنعين المصريين في وصول مُنتجاتهم إلى السوق الدولي وتحقيق الطلب عليها في السوق المحلي. وتعتبر المنصة، التي أطلق عليها اسم «سفينة»، مولاً تجارياً إلكترونياً مجمعاً للصناعات المصرية والموقع المُصغر لكل مُصنع سيكون بمثابة منفذ بيع له داخل هذا المول.

وقال إسلام البنا رئيس مجلس إدارة شركة سفينة إيجيبت المالكة لموقع «سفينة» www.safinaegypt.com، في بيان أمس: «يتواجد في سفينة الآن أكثر من ألف منتج مصري الصنع»، مشيراً إلى أنه سيكون بقدرة التاجر المصري أو المستورد من خارج مصر أو وكلاء التصدير من مصر للخارج أن يبحثوا عن المنتج داخل منصة سفينة فتفتح له قائمة بكل المصنعين لهذا المنتج.