5.9 % نمو حركة المسافرين في الشرق الأوسط

المصدر: جنيف - البيان

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط 5.9% ارتفاعاً في حركة المسافرين خلال أكتوبر، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بمعدل النمو البالغ 1.8% والمُسجل في سبتمبر وعلى مدار العام، وازدادت السعة 0.3% مع ارتفاع عامل الحمولة بواقع 3.9 نقاط مئوية ليبلغ 73.5%، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وكشف «إياتا» عن تباطؤ نمو حركة المسافرين الدوليين لشهر أكتوبر 2019، والتي شهدت ارتفاع الطلب بنحو3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وارتفع الطلب على رحلات السفر الجوية الدولية 3.2% خلال أكتوبر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي دون أي تغيير يذكر على نتائج سبتمبر على أساس سنوي وباستثناء أمريكا اللاتينية سجلت جميع المناطق نمواً في حركة المسافرين تتصدّرها شركات الطيران في الشرق الأوسط لأول مرة منذ يونيو 2018 كما ارتفعت السعة 1.6% وعامل الحمولة بواقع 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 81.0%.