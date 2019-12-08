رافعات البناء تتنافس على إنجاز 22 برجاً في الخور

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تسابق فرق العمل الزمن لإنجاز 22 برجاً سكنياً وفندقياً في منطقة خور دبي التي تطورها إعمار العقارية بالتعاون مع دبي القابضة، ويشهد المشروع صفقات شراء قياسية وإقبالاً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وبحسب معلومات «البيان الاقتصادي» فإن نسب إنجاز 18 برجاً في تلك المنطقة تجاوزت 90%، ويجري العمل على استكمال التصاميم الهندسية ومناقصات لأبراج جديدة في المنطقة ذاتها والمعروفة باسم الجزيرة.

وكان آخر المشاريع التي التحقت بالمشروع الأم هو موقع ناطحتي سحاب «العنوان هاربور بوينت» الذي شهد في الأمس القريب انطلاقة أعمال البناء والتشييد، حيث ينفرد المشروع بموقعه الحيوي في قلب مشروع «خور دبي» ويرتبط برجا المشروع بجسر زجاجي يضمن للسكان إطلالات استثنائية على مشروع «خور دبي» والمناطق المحيطة به.