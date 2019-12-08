ارتفاع الإنفاق الأمريكي على الرعاية الصحية 4.6%

المصدر: واشنطن - وكالات

ارتفع الإنفاق الأمريكي على الرعاية الصحية 4.6% العام الماضي بسبب ضريبة التأمين الصحي المطبقة على جميع شركات القطاع.

وأظهرت بيانات «مراكــز الرعاية الصحية والخــدمات الطبية» أن إجمالي النفــقات الصــحية في الولايات المتحدة في 2018 بلغ 3.6 تريليونات دولار بمــتوسط إنفاق يعادل 11.72 دولاراً عـــلى الفرد الواحد.

وبلغ معدل الإنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 17.7%، مقارنة بـ17.9% في 2017.

وضخّت الشركات الخاصة 726.8 مليار دولار في نظام الرعاية الصحية، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6.2% عن 2017، فيما ارتفع عدد الأشخاص غير المؤمّن عليهم للـــعام الثاني على التوالي بمقدار مليون شخــص إلى 30.7 مليون شخص.