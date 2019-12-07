أوبر تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداء جنسي في أمريكا 2018

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب إنها تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة في عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت نحو 1.3 مليار رحلة.

وأضافت أوبر أول من أمس في أول تقرير نصف سنوي عن السلامة في الولايات المتحدة أن أرقام 2018 تمثل انخفاضاً بنسبة 16 % في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وذكرت الشركة أيضا أن تقارير الاعتداءات على الركاب أغفلت المخاطر التي يواجهها السائقون حيث يمثل الركاب نحو نصف عدد المتهمين.

ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان أوبر بأنها ستطعن على قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب «نمط من الإخفاقات» بشأن السلامة والأمان.

وتعهدت أوبر، التي تعرضت لانتقادات من قبل تتعلق بالسلامة في تطبيقها ولاحقتها دعاوى قضائية بسبب سوء سلوك السائقين، في العام الماضي بنشر تقرير سلامة في مؤشر على تغير السياسة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد.