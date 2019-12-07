فوينكس للتأمين تستحوذ على «ري أشور» بـ4.3 مليارات دولار

المصدر: لندن - د ب أ

وافقت مجموعة فوينكس القابضة للتأمين على شراء وحدة التأمين التابعة لشركة سويس ري لإعادة التأمين في بريطانيا وتحمل اسم «ري أشور»، في ما قد يكون أكبر عملية استحواذ تكون بها المجموعة على الاطلاق.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن فوينكس سوف تدفع 3.25 مليارات جنيه استرليني (4.3 مليارات دولار) نظير الاستحواذ على ري أشور، حيث ستحصل سويس ري على 1.2 مليار جنيه نقداً علاوة على حصة تتراوح ما بين 13 إلى 17% من أسهم فوينكس.

وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة فوينكس 5.3 مليارات جنيه استرليني.

وكانت سويس ري قد ألغت طرح أسهم شركة ري أشور للاكتتاب العام في يوليو الماضي في لندن، حيث كانت تستهدف تقييم الشركة بـ3.3 مليارات جنيه استرليني.

وذكرت فوينكس في بيان أن هذه الصفقة سوف تعزز مكانتها باعتبارها أكبر شركة لخدمات التقاعد والتأمين على الحياة في أوروبا، حيث تصل قيمة أصولها إلى 329 مليار جنيه استرليني.