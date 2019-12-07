تراجع قيمة سندات «شاندونج روي» الصينية للسلع الفاخرة

المصدر: بكين - د ب أ

تراجعت قيمة السندات الدولارية لشركة الملابس والسلع الفاخرة الصينية شاندونج روي تكنولوجي جروب إلى مستوى قياسي أمس، بعد قرار مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس للتصنيف الائتماني سحب تصنيفها لسندات الشركة الصينية.

وفقدت سندات روي الدولارية المستحقة خلال ديسمبر الحالي 15 سنتاً من قيمة كل دولار، في حين فقدت السندات المستحقة في 2022 نحو 10 سنتات من كل دولار بحسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت مؤسسة إس أند بي قد ذكرت أمس أنها سحبت تصنيفها لسندات الشركة بمستوى سي سي سي موجب بناء على طلب من الشركة الصينية نفسها. وكانت المؤسسة قد ذكرت أن النظرة المستقبلية للشركة الصينية سلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف مجددا خلال الشهور المقبلة.

وذكرت إس أند بي أن «روي ستتمكن من سداد سنداتها المستحقة للسداد في ديسمبر الحالي بفضل الدعم الأخير لها من شركة جينينج سيتي أوربان كونستراكشن إنفستمنت المملوكة للدولة» الصينية، مضيفة أن احتمال وجود بعض المخاطر بشأن سداد هذه الالتزامات مازال قائما في ضوء ضيق الفترة الزمنية اللازمة للسداد.

كانت جينينج سيتي أوربان كونستراكشن إنفستمنت قد اشترت 26% من أسهم شاندونج روي في أكتوبر الماضي مقابل 3.5 مليارات يوان (497 مليون دولار) وأصبحت جينينج سيتي حاليا ثاني أكبر مساهم في الشركة بحسب بيانات مؤسسة شنغهاي للتسوية والمقاصة في أكتوبر الماضي.