ألمانيا تحذر الشركات من موجة هجمات سيبرانية

المصدر: برلين - د ب أ

حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) أمس، الشركات مجدداً من موجة هجمات سيبرانية مستمرة.

يُذكر أن عدة شركات ألمانية كبيرة مسجلة في مؤشر بورصة «داكس» الألمانية كانت هدفاً لمجموعة القرصنة «WinNTI» في منتصف هذا العام.

وبحسب معلومات الاستخبارات الداخلية، بدأت أولى الهجمات على شركات ألمانية ببرنامج ضار يحمل نفس اسم المجموعة عام 2016. ويتوقع قسم مكافحة الهجمات السيبرانية التابع للهيئة «موجة هجمات مستمرة من قبل هذه المجموعة على أوساط اقتصادية ألمانية».

وتسعى الهيئة من خلال خطاب نشرته أمس إلى تعريف الشركات بالمؤشرات والأدوات التي يمكنها أن تبين إصابة محتملة لشبكة الشركة بهجوم إلكتروني عبر «WinNTI». كما يوثق طريقة عمل أحدث إصدارات هذا البرنامج الضار.