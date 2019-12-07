فودافون تطرح سلسلة مبادرات للحدّ من النفايات البلاستيكية

المصدر: نيوبري - د ب أ

أطلقت مجموعة فودافون للاتصالات أمس سلسلة مبادرات جديدة، بما في ذلك تخفيض حجم بطاقات خطوط الهواتف المحمولة (إس.أي.إم) بواقع النصف وطرح كماليات للهواتف صديقة للبيئة، بهدف الحد من استخدام المواد البلاستيكية وتقليل الأضرار البيئية التي تنجم عن استخدام هذه المواد.

وذكرت فودافون أنها سوف تطرح بطاقات جديدة لخطوط الهواتف المحمولة تقل في حجمها بواقع النصف عن حجم البطاقات الأصلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تقلل بنسبة 50% من حجم البلاستيك الذي يتم استهلاكه لصناعة خطوط المحمول.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتقليل استخدام الشركة للمواد البلاستيكية غير الضرورية.

وسوف تطرح البطاقات الجديدة في العديد من الأسواق الأوروبية اعتباراً من بداية عام 2020.

سوف تؤدي هذه المبادرة إلى تقليل النفايات البلاستيكية لشركة فودافون بأكثر من 340 طناً سنوياً.