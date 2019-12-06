مكونات سيارات من مخلفات ماكدونالدز

المصدر: واشنطن - د ب أ

طورت شركة فورد لصناعة السيارات وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز طريقة جديدة للاستفادة من مخلفات سلسلة المطاعم في إنتاج بعض مكونات السيارات، بما يسهم في الحد من تلوث البيئة الناجم عن التخلص من هذه المخلفات.

وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام قشر البن الناتج عن عملية تحميص وطحن البن، مع البلاستيك التقليدي من أجل إنتاج مادة جديدة يمكن استخدامها في صناعة مكونات السيارات وفي الوقت نفسه أقل تلويثاً للبيئة.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المادة الجديدة التي تنتجها فورد من خلال إعادة تدوير قشر البن في صناعة هيكل مصابيح السيارات وبعض الأجزاء البلاستيكية داخل السيارة، مضيفاً أن المادة الجديدة أخف وزناً وأقل حساسية للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.

وقال ديبي ميليوسكي رئيس فريق الباحثين في مجال تطوير المواد الجديدة والصديقة للبيئة في فورد: «بدأنا باستخدام المادة الجديدة في صناعة جسم المصابيح، لأنه مناسب جداً لمعرفة تأثير الحرارة المرتفعة عليها، وقد جاءت النتائج أفضل من المواد التقليدية. ونظراً لأن المصابيح تصدر كمية كبيرة من الحرارة فإن هذه المادة مناسبة جداً لها».