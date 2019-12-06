شراكة كورية جنوبية- كويتية لإنتاج الألياف الضوئية

المصدر: سيئول- د ب أ

أعلنت شركة تايهان الكورية الجنوبية للأسلاك الكهربائية، أمس، توقيع اتفاق مع شركة رانك للتجارة العامة والمقاولات الكويتية لإنشاء شركة مشتركة لإنتاج الألياف الضوئية.

ستقيم الشركة الجديدة مصنعاً لإنتاج كابلات الألياف الضوئية في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، جنوب شرق مدينة الكويت، في غضون النصف الأول من العام المقبل، وبيع المنتجات في غضون النصف الثاني من العام نفسه. وأشارت شركة «تايهان» للأسلاك الكهربائية إلى أن تنفيذ خطة التنمية الوطنية متوسطة وطويلة الأجل «كويت جديدة 2035» يؤدي إلى زيادة الطلب على كابلات الألياف الضوئية.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشركة الجديدة ستصبح أول منتج كابلات الألياف الضوئية في الكويت، التي تعتمد تماماً على الاستيراد في الوقت الحالي. يذكر أن شركة تايهان نفذت نحو 30 مشروعاً لكابلات الألياف الضوئية في الكويت منذ دخول الشركة إلى السوق الكويتية.