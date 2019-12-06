المشاريع الصغيرة قاطرة نمو تعزز فرص العمل

تضطلع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدور حيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز توفير فرص العمل، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة، فإنها تواجه صعوبات في التمويل، وتراجع حجم التحويلات المقدم لها خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث لعام 2018، وأعلنت وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي عن مبادرات عديدة تستهدف تسهيل حصول أصحاب المشاريع الصغيرة على التمويل اللازم لمشاريعهم، مما يؤدي إلى قيام هذه المشاريع بدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، باعبتارها قاطرة التنمية الحقيقية.

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