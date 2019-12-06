انخفاض مستويات الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن أن البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، أظهرت انخفاض مستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بمعدّل 3.5% في أكتوبر 2019 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما سجّلت سعة الشحن، (المقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2019، وبذلك يتجاوز النمو الذي حققته السعة على النمو في معدلات الطلب للشهر الثامن عشر على التوالي.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لم يحمل موسم ذروة الشحن الجوي هذا العام بداية موفّقة، حيث انخفض الطلب بنسبة 3.5% في شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن يبقى هذا المستوى على حاله حتى نهاية عام 2019، وتعد هذه النتائج هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، حيث شهد قطاع الشحن الجوي عاماً صعباً للغاية».

وبالنسبة للأداء الإقليمي فقد شهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.0% خلال أكتوبر 2019، بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشكل الانخفاض الأكبر بكافة المناطق في شهر أكتوبر، علماً أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة 0.9%.