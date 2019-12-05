«مايم كاست» تحلل 99 مليار رسالة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «مايم كاست» المتخصصة في مجال أمن البيانات والبريد الإلكتروني، عن تقريرها الفصلي حول «استقصاء التهديدات: مرئيات المخاطر والمرونة».

يقدم التقرير تحليلاً فنياً من مركز مايم كاست للتهديدات يشمل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 حول طبيعة حملات الهجوم، بالإضافة إلى المشاهدات والتحليلات المتعلقة بالتهديدات المتطورة، ويتضمن التقرير تحليلاً لـ207 مليارات رسالة إلكترونية قامت بمعالجتها، بحيث جرى رفض 99 مليار رسالة منها.

ويقدم التقرير للمؤسسات معلومات وافية حول التهديدات التي تستهدف قطاعاته، بحيث يمكنهم الاستعداد لها بشكل أفضل وحماية أنفسهم من التهديدات داخل محيط الشبكة وخارجها.

كما يدرس التقرير المشهد عبر 4 فئات أساسية من أنواع التهديدات التي اكتشفت خلال الفترة.

وقال جوش دوغلاس، نائب الرئيس لاستقصاء التهديدات بمايم كاست: «لا بد للمؤسسات من اتخاذ نهج صارم تجاه أمن البريد الإلكتروني بحيث يدمج الأدوات الإلكترونية المناسبة والتي تسمح برؤية أفضل داخل وخارج محيط الشبكة.

كما يتطلب ذلك النهج تثقيف الموظفين باعتبارهم خط الدفاع الأخير، إذ إن الدمج بين التقنيات المتطورة والعين البشرية المدرّبة سيساعد المؤسسات في تعزيز موقفها الأمني ضد التهديدات البسيطة والمعقّدة على السواء».